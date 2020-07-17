17 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de gelen gideni arattı! İşte başarısızlığın nedeni...

Fenerbahçe'de son 2 sezondur işler yolunda gitmiyor... Sarı-lacivertliler taraftarların beklentilerini karşılayamazken, bu sezon da şampiyonluğa havlu atmıştı. Ligde son 2 haftaya girerken Avrupa kotasından 6 puan uzakta yer alan Kanarya, gelecek sezon için kupada yer alma şansı zor gözüküyor. F.Bahçe'de son durumlar böyleyken, başarısızlığın nedeni de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 11:51
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Fenerbahçe'de gelen gideni arattı! İşte başarısızlığın nedeni...

Fenerbahçe'de üst üste 2. sezonda ilk 4 hattından uzaklaşmak ve yaşanan hayal kırıklığının etkileri devam ediyor. Özellikle savunma hattındaki çöküş takımı zora soktu.

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Fenerbahçe'de gelen gideni arattı! İşte başarısızlığın nedeni...

Sezon başındaki planlamanın etkileri şimdiyi buldu. O dönem Damien Comolli'nin sportif direktör olduğu, Ersun Yanal'ın da teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Fenerbahçe'de alınan kararlar olumsuz bir tablo yarattı.

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Fenerbahçe'de gelen gideni arattı! İşte başarısızlığın nedeni...

Sözleşmesi biten Martin Skrtel'le süreç istenilen gibi gitmedi ve orta yol bulunamayarak yollar ayrıldı. Defans hattına transfer aranırken gündeme gelen Simon Kjaer de belindeki sakatlık riski nedeniyle teknik heyet tarafından sıcak bakılmadı.

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Fenerbahçe'de gelen gideni arattı! İşte başarısızlığın nedeni...

O dönemde Damien Comolli'nin devreye girmesiyle Zanka ve Rami ikilisi geldi.

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Fenerbahçe'de gelen gideni arattı! İşte başarısızlığın nedeni...

Zanka için Hudderfield'a 2 milyon euro bonservis verilirken, Rami bedelsiz gelse de imza parası ve maaş gibi detaylarla iki stopere 5 milyon euroya yakın para gitti.

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