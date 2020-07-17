Phillip Cocu'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin kapısı bu kez transfer için çalındı. Sarı-lacivertli takımın eski hocası Phillip Cocu, eski öğrencisini takımına istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:25 ABONE OL