17 Temmuz 2020, Cuma

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Phillip Cocu'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin kapısı bu kez transfer için çalındı. Sarı-lacivertli takımın eski hocası Phillip Cocu, eski öğrencisini takımına istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:25
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Phillip Cocu'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev alan Hollandalı teknik direktör Philip Cocu, eski öğrencisine kancayı attı.

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Phillip Cocu'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sarı lacivertlilerde beklenileni veremeyen Cocu, yönetim tarafından gönderilmişti. Cocu, Fenerbahçe kariyerinin ardından İngiliz ekibi Derby County'e imza atmıştı.

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Phillip Cocu'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Gelecek sezon için çalışmalarını yürüten Cocu'nun transfer listesinde Fenerbahçeli o yıldızın olduğu İngiliz basınında yazıldı.

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Phillip Cocu'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

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Phillip Cocu'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçeli yıldızı istiyor

"Derby County teknik direktörü Philip Cocu, yaz transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor ve 5 oyuncuya imza attırmak istiyor.

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