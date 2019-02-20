20 Şubat 2019, Çarşamba

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Tolgay Arslan'dan itiraf! "Takım arkadaşlarım bana kızacak ama..."

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Tolgay Arslan, sarı-lacivertli kulüpte yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 22:47
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Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Zenit ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Tolgay Arslan, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

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Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

İlk olarak sakatlığı hakkında bilgi veren Tolgay Arslan şunları söyledi;

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Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

"Allah'a şükür iyiyim. Daha çabuk dönebilmek için çok çalıştım. Herhangi bir sıkıntım yok.

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Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

Bu hafta idmanlara da katıldım. İnşallah bundan sonra da bir sorun olmayacak.

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Tolgay Arslan'dan itiraf! Takım arkadaşlarım bana kızacak ama...

Benim için ilk maçtan önce sakatlanmam çok üzücü bir andı. Ailem maça gelmişti.

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