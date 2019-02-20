20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 12:10
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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Sarı lacivertli ekibin Zenit kafilesinde şu oyuncuları yer alıyor:

Volkan Demirel

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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Harun Tekin

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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Abdullah Yiğiter

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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Martin Skrtel

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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Sadık Çiftpınar

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