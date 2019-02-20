20 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 12:10
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