21 Şubat 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Brahimi...

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Porto'nun kanat oyuncusu Yacine Brahimi'ye kancayı attı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 07:54
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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Brahimi...

Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi...

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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Brahimi...

Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Brahimi...

29 ya��ındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Brahimi...

Menajeriyle temastalar

Bu sezon yaşanan büyük hüsranı yeni sezonda unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Brahimi'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Damien Comolli'nin transferde tek yetkili olduğu ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Brahimi...

Porto'dan kesin ayrılacak

Haziran ayında serbest kalacağı için birçok önemli kulübün de radarında olan yıldız futbolcunun Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brahimi 2014'ten bu yana Portekiz ekibinde forma giyiyor.

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