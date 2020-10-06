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Teknik direktör Erol Bulut'un zor seçimi! Fenerbahçe'de 2 farklı 11...

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, kadrosunu tam 18 isimle güçlendirdi. Kaleci hariç her bölgeye transfer yapan sarı-lacivertliler, büyük bir alternatifli kadro oluşturdu. Öyle ki teknik direktör Erol Bulut'un elinde 2 farklı 11 oluşturacak ve bunları yedekleyecek kadar oyuncu bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin as kadrosu, ikinci 11'i ve alternatif isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:12
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Teknik direktör Erol Bulut'un zor seçimi! Fenerbahçe'de 2 farklı 11...

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, kadrosunu tam 18 isimle güçlendirdi.

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Teknik direktör Erol Bulut'un zor seçimi! Fenerbahçe'de 2 farklı 11...

Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira döneminde de bir bu kadar transfer yapmış ama şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a geçilmişti.

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Teknik direktör Erol Bulut'un zor seçimi! Fenerbahçe'de 2 farklı 11...

Bu sefer işi sağlama alan Fenerbahçe, her bölge için oldukça alternatifli bir kadro oluşturdu.

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Teknik direktör Erol Bulut'un zor seçimi! Fenerbahçe'de 2 farklı 11...

Bu sezon 40 hafta oynanacak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının olması, Fenerbahçe'ye bu yönden avantaj sağlayabilir.

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Teknik direktör Erol Bulut'un zor seçimi! Fenerbahçe'de 2 farklı 11...

Ancak teknik direktör Erol Bulut'u da bu doğrultuda zor kararlar bekliyor.

İşte Bulut'un aklındaki iki farklı Fenerbahçe 11'i

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