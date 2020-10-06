Teknik direktör Erol Bulut'un zor seçimi! Fenerbahçe'de 2 farklı 11...

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, kadrosunu tam 18 isimle güçlendirdi. Kaleci hariç her bölgeye transfer yapan sarı-lacivertliler, büyük bir alternatifli kadro oluşturdu. Öyle ki teknik direktör Erol Bulut'un elinde 2 farklı 11 oluşturacak ve bunları yedekleyecek kadar oyuncu bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin as kadrosu, ikinci 11'i ve alternatif isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri