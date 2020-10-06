Zanka'dan transfer itirafı! "Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra..."

Evime dönmeyi seçtim. Çünkü, en iyi çözüm buydu. Bana hızlıca bir çözüm gerekiyordu, çünkü çok az saatim vardı. Şimdi gerçekleşti. Kısa bir kiralama olacak. Dün gece eve geldiğimde kafam karmakarışıktı. Birçok şey vardı. Düşünceler kafamda dolaşıyordu. Birçok farklı seçenek arasında çok az farklar vardı ama geç de olsa seçimimi yaptım.