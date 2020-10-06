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Zanka'dan transfer itirafı! "Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra..."

Fenerbahçe'nin Danimarka ekibi Kopenhag'a kiraladığı Zanka, eski takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra transferi ve ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 06.10.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 20:01
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Zanka'dan transfer itirafı! Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra...

Fenerbahçe'den FC Kopenhag'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen, transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. İşte Zanka'nın sözleri;

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Zanka'dan transfer itirafı! Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra...

Evime dönmeyi seçtim. Çünkü, en iyi çözüm buydu. Bana hızlıca bir çözüm gerekiyordu, çünkü çok az saatim vardı. Şimdi gerçekleşti. Kısa bir kiralama olacak. Dün gece eve geldiğimde kafam karmakarışıktı. Birçok şey vardı. Düşünceler kafamda dolaşıyordu. Birçok farklı seçenek arasında çok az farklar vardı ama geç de olsa seçimimi yaptım.

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Zanka'dan transfer itirafı! Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra...

Sonuna kadar bekledik, çünkü son ana kadar görüşmeler devam etti. Kopenhag, bu transferde başarılı bir sonuca varmayı başardı. Transferin bitmesine 3 saat kadar vardı. Tabii ki mutluyum. Çünkü, çok güzel başarılar yakaladığım bir yere geri döndüm.

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Zanka'dan transfer itirafı! Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra...

Kopenhag'da çok fazla dostum var. Kulüple bağımı sosyal medya üzerinde de devam ettiriyordum.

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Zanka'dan transfer itirafı! Kopenhag'dan ayrıldıktan sonra...

Ayrıca ben bir Kopenhag taraftarıyım. Onlardan da bana birçok mesaj geldi. Kopenhag taraftarıyla aramdaki ilişki çok özeldir Doğduğum yer ile kulüp tesisleri arasında tam olarak 5 dakika mesafe var.

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