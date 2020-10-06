Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istemişti! Takımsız kaldılar...

2020-2021 yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle birçok takımın sıkıntılı olduğu bu dönemde; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok ismi gündemine almıştı. Üç büyüklerin istediği bazı yıldız futbolcular ise kendilerine takım bulamadılar. İşte o isimler... | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 10:06 ABONE OL