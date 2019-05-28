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Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin 3-1'lik galip ayrıldığı maça taraftarla Mehmet Topal arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Maçın ardından ise bu gerilim devam ederken olayı Volkan Demirel yatıştırmaya çalıştı. İşte Demirel'in o sözleri...
Giriş Tarihi: 28.05.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 12:14
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