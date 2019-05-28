28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin 3-1'lik galip ayrıldığı maça taraftarla Mehmet Topal arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Maçın ardından ise bu gerilim devam ederken olayı Volkan Demirel yatıştırmaya çalıştı. İşte Demirel'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 12:14
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Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Sezonun son maçında Antalyaspor'u 3-1 mağlup edip, 6. sıraya yükselen Fenerbahçe'de bütün gündem Mehmet Topal'a yapılan tepkiler oldu.

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Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Tecrübeli orta sahanın oyuna girdiği 68. dakikadan itibaren ıslıklama ve yuhalamalarla karşılaşması sonrası gerilim arttı.

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Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Kadıköy'de yaşanan bu tablo maç sonunda devam etti.

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Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

Yaşadığı tepkilerden dolayı büyük bir üzüntü yaşayan Mehmet Topal, Ersun Yanal'ın saha içinde alkışlatmasına karşın aldırmadan içeri gitmek istedi.

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Tartışmanın arka planı ortaya çıktı! Volkan Demirel...

YANINA KOŞTU!

Hızlıca çıkış tüneline yönelen Mehmet'in yanına hemen takım kaptanı Volkan Demirel gitti ve arkadaşına sarıldı.

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