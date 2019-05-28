28 Mayıs 2019, Salı
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Fenerbahçe'den 4 transfer!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar elini çabuk tutmak istiyor. Buna göre kadroda büyük bir değişimin yaşanacağı sarı-lacivertliler tam 4 futbolcunun peşine düştü.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 00:45 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 07:53
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