Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek

Gelecek sezon için forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de 1 numaralı hedef bu sezon Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'un da talip olduğu Kosovalı forvetin transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





