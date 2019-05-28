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Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek
Gelecek sezon için forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de 1 numaralı hedef bu sezon Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'un da talip olduğu Kosovalı forvetin transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 14:28
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