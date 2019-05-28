28 Mayıs 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek

Gelecek sezon için forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de 1 numaralı hedef bu sezon Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'un da talip olduğu Kosovalı forvetin transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 14:28
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Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek

Bu sezon hücum bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de öncelik golcü transferi.

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Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek

Sezon başında transfer ettiği Slimani ve Frey'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde aynı hataları tekrarlamak istemiyor.

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Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek

Sözleşmesi sona eren Soldado'nun da geleceğinin belirsizliğini koruması sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 2 forvet takviyesi yapması bekleniyor.

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Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek

Adı Mario Balotelli, Max Kruse, Ze Luis ve Allahyar Sayyadmanesh ile de anılan Kanarya'nın forvet transferindeki öncelikli hedefi Vedat Muriç.

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Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yıldız golcüyü gelecek sezon kadrosunda görmek için ısrarcı olduğu öğrenildi.

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