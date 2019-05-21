21 Mayıs 2019, Salı

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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri resmen açıkladı

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 19:32
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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri resmen açıkladı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.

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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri resmen açıkladı

Sezon sonunda 12 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da gidecek oyuncuların alternatifleri belirlenmeye başladı.

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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri resmen açıkladı

Hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle önceliği forvet transferine verecek olan Fenerbahçe'nin adı Vedat Muriç, Mario Balotelli, Max Kruse ve Ze Luis gibi isimler anılıyor.

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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri resmen açıkladı

Diğer bölgeler için de çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin adı Alberth Elis, Tomas Soucek, Mirko Maric, Nikola Kalinic, Joaozinho, Trezeguet ve Ndongala gibi isimlerle anılıyor.

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