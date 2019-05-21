Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri resmen açıkladı

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 19:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





