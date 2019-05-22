22 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Önümüzdeki sezon tüm mevkilere transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler tam 4 ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 07:12
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Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Antalyaspor maçıyla kapayacak olan Fenerbahçe'de tek gündem transfer.

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Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Geride bırakacağımız sezonda taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde tek hedef bu kötü geçen sezonun izlerini silmek.

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Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Bu kapsamda transfer harekatına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime öncelik olarak 4 ismi sunduğu ve bu oyuncuların transferi için girişimlere başlandığı ifade edildi.

İşte detaylar...


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Fenerbahçe'den 4 transfer birden!

Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Yacine Brahimi... Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Cezayirli futbolcu, 5 yıldır formasını giydiği Porto ile geçtiğimiz cumartesi günü son maçına çıktı.

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