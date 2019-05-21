21 Mayıs 2019, Salı

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Fenerbahçeli futbolcudan ayrılık itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman döneminde transfer edilen ve geldiği günden bu yana düzenli olarak şansı bulamayan Carlos Kameni, yabancı sınırı nedeniyle bu sezon kadroya yazılmamıştı. Deneyimli eldiven İspanyol basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söylerken, gitmek istediği takımı da açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.05.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 12:57
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Fenerbahçeli futbolcudan ayrılık itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Bu sezon Süper Lig'i ilk 6 sıra içerisinde bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

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Fenerbahçeli futbolcudan ayrılık itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerin adı Mario Balotelli, Vedat Muriç, Max Kruse, Ze Luis, Sinan Gümüş, Gökhan Akkan ve Alberth Elis gibi isimlerler anılıyor.

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Fenerbahçeli futbolcudan ayrılık itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Yeni sezondan kadrosunda büyük değişiklik yaşanması beklenen Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

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Fenerbahçeli futbolcudan ayrılık itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Sezon sonunda 12 futbolcusuya sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe'de en az 10 isimle yolar ayrılacak.

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Fenerbahçeli futbolcudan ayrılık itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Takımdan ayrılacak isimlerden birisi de Volkan Demirel ve Berke Özer'in arkasında forma şansı bulamayan tecrübeli kaleci Carlos Kameni.

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