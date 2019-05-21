Fenerbahçeli futbolcudan ayrılık itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman döneminde transfer edilen ve geldiği günden bu yana düzenli olarak şansı bulamayan Carlos Kameni, yabancı sınırı nedeniyle bu sezon kadroya yazılmamıştı. Deneyimli eldiven İspanyol basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söylerken, gitmek istediği takımı da açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.05.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





