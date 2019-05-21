Serhat Akın'dan ağır sözler: "Fenerbahçe'yi ayran yaparlar"

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Serhat Akın'dan sarı-lacivertlileri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Akın ayrıca, sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cezayirli golcü Islam Slimani ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 21.05.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 13:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





