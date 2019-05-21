21 Mayıs 2019, Salı

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Serhat Akın'dan ağır sözler: "Fenerbahçe'yi ayran yaparlar"

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Serhat Akın'dan sarı-lacivertlileri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Akın ayrıca, sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cezayirli golcü Islam Slimani ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 21.05.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 13:38
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Serhat Akın'dan ağır sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın, Twitch yayınında ilginç açıklamalarda bulundu.

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Serhat Akın'dan ağır sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Yıllık 4.7 milyon kazanan Slimani hakkında açıklamalarda bulunan Serhat Akın, Cezayirli futbolcuyu sert sözlerle eleştirdi.

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Serhat Akın'dan ağır sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

Ayrıca yeni sezon hazırlık döneminde Audi Cup'a da katılmasını da eleştiren Akın, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

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Serhat Akın'dan ağır sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

İşte Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın açıklamaları:

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Serhat Akın'dan ağır sözler: Fenerbahçe'yi ayran yaparlar

"Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha iyi dereceyle bitirdi."

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