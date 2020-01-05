Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim arasında bir transfer toplantısı yapıldı. Ocak ayında takıma mutlaka transfer yapmak isteyen sarı kanarya, önceliğini eksik olarak gördüğü mevkilere çevirmişti. Fenerbahçe'nin son bombası ise Süper Lig'den... Asıl mevkisi ön libero olan fakat bu sezon stoperde görev yapan ve 17 karşılaşmada 3 gol kaydeden yıldız isim Fenerbahçe'ye transferi için takımından izin istedi. İşte flaş isim ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 05.01.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 07:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





