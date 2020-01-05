05 Ocak 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye geliyor!
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim arasında bir transfer toplantısı yapıldı. Ocak ayında takıma mutlaka transfer yapmak isteyen sarı kanarya, önceliğini eksik olarak gördüğü mevkilere çevirmişti. Fenerbahçe'nin son bombası ise Süper Lig'den... Asıl mevkisi ön libero olan fakat bu sezon stoperde görev yapan ve 17 karşılaşmada 3 gol kaydeden yıldız isim Fenerbahçe'ye transferi için takımından izin istedi. İşte flaş isim ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Giriş Tarihi: 05.01.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 07:37
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...