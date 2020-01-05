05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte Kanarya’nın ilk transferi…

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sarı lacivertliler, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını lider Sivassspor'un 6 puan gerisinde kapatan Kanarya'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer dönemini hızlı geçirmesi beklenen Fenerbahçe, somut adımları atmaya başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren, ligin 2. yarısına daha alternatifli ve güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştiriyor. Sportif direktör Damien Comolli, yıldız oyuncunun menajeri ile el sıkıştı. İşte sarı lacivertlilerin ilk transfer bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 05.01.2020 01:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 07:36
  • 1
  • 20
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte Kanarya’nın ilk transferi…

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Sarı lacivertliler, şampiyon olmak için sağlam adımlar atıyor.

  • 2
  • 20
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte Kanarya’nın ilk transferi…

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 31 puanla 4. sırada yer alıyor.

  • 3
  • 20
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte Kanarya’nın ilk transferi…

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, transferde talimatları verdi.

  • 4
  • 20
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte Kanarya’nın ilk transferi…

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

  • 5
  • 20
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte Kanarya’nın ilk transferi…

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Ersun Yanal, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör