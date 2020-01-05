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Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte Kanarya’nın ilk transferi…
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sarı lacivertliler, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını lider Sivassspor'un 6 puan gerisinde kapatan Kanarya'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer dönemini hızlı geçirmesi beklenen Fenerbahçe, somut adımları atmaya başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren, ligin 2. yarısına daha alternatifli ve güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştiriyor. Sportif direktör Damien Comolli, yıldız oyuncunun menajeri ile el sıkıştı. İşte sarı lacivertlilerin ilk transfer bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
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