05 Ocak 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Spor yazarlarından Kasımpaşa Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve zirve yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbaçe arasında oynanan zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 08:52
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Spor yazarlarından Kasımpaşa Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

GÜRCAN BİLGİÇ | TABELA KONUŞSUN!
Çivisi "sallanan" ligin artık tek ana sözü var; kazanmak... Puanlar birbirine bu kadar yakınken, hakemlerin kararları sonuçları bu kadar etkileyip-değiştirirken, Fenerbahçe adına da tek hüküm kaldı geriye; üç puan…

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Spor yazarlarından Kasımpaşa Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Sakatlarını düzeltemeden, pozitif vakaları da sicile ekleyen Erol Bulut için sahaya çıkaracağı kadronun yapacağı ilk iş "mücadele etmek" olacaktı.

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Spor yazarlarından Kasımpaşa Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Kasımpaşa'nın kırılgan yapısına rağmen tempoyu çok zorlamadan, hatta topu rakibe vermeyi de tercih ederek, erken yakaladıkları üstünlük sayısının avantajından yararlandılar. Top kendilerindeyken, Tisserand'ı sağa, Sadık'ı sola, Gustavo'yu da defansın merkezine alarak üçlü oynadılar.

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Spor yazarlarından Kasımpaşa Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Kasımpaşa atağa geçmek istediğinde Nazım'ı geriye getirerek dörtlü düzeni denediler. Hem Novak, hem Caner eksiklerde olunca, Sadık'ın da merkezdeki "sarsaklığı" düşünülünce oyunu riske etmek yerine, en garanti formülle hesapları yapmışlardı.

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Spor yazarlarından Kasımpaşa Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Pelkas asist yaptı, Thiam iki gol attı. Valencia'nın nasıl önemli bir oyuncu olduğunu, yokluğunda görmüştük; gelişiyle de tekrar anladık.

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