Spor yazarlarından Kasımpaşa Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve zirve yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları Kasımpaşa Fenerbaçe arasında oynanan zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...