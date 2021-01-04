04 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray onlar için transfer savaşında! İki süper yetenek birden...

Ara transfer döneminin gelmesiyle ezeli rekabet sadece sahada değil transfer döneminde de devam ediyor... Takımlarında fark yaratan ve sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken iki futbolcu, Süper Lig'in dev ekiplerinin de transfer listesinde! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde onlar için karşı karşıya geldi. İşte o futbolcular ve transfere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 14:09
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçe ve Galatasaray onlar için transfer savaşında! İki süper yetenek birden...

Ocak ayının gelmesiyle ligde transfer savaşları kızıştı. 2 ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez genç oyuncular için karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe ve Galatasaray onlar için transfer savaşında! İki süper yetenek birden...

FENERBAHÇE'DE GÖZLER TRANSFERDE

Lige iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda ciddi şekilde düşüşe geçen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe ve Galatasaray onlar için transfer savaşında! İki süper yetenek birden...

Sezon başında 18 transfer yapan ve hemen hemen bir o kadar oyuncuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni transferlerinin bazılarından beklediğini bulamadı.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe ve Galatasaray onlar için transfer savaşında! İki süper yetenek birden...

Son olarak Başakşehir karşısındaki galibiyetle moral bulan sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna takviye yaparak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe ve Galatasaray onlar için transfer savaşında! İki süper yetenek birden...

GALATASARAY'IN HÜCUM HATTI YETERSİZ

Antalyaspor karşısında golsüz berabere kalan ve zirveyi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, hücum hattında sorunlar yaşıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör