Fenerbahçe ve Galatasaray onlar için transfer savaşında! İki süper yetenek birden...

Ara transfer döneminin gelmesiyle ezeli rekabet sadece sahada değil transfer döneminde de devam ediyor... Takımlarında fark yaratan ve sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken iki futbolcu, Süper Lig'in dev ekiplerinin de transfer listesinde! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde onlar için karşı karşıya geldi. İşte o futbolcular ve transfere dair detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.01.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 14:09 ABONE OL