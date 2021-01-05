Çubukluyu giyecek! İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi

SEZON SONU İÇİN SÖZ KESİLMİŞTİ

Fenerbahçe 30 yaşındaki oyuncu ile sezon sonunda el sıkışmak üzere anlaşmıştı ancak Başakşehir'in şampiyonluk yarışından bu kadar uzak kalması ve kötü bir performans sergilemesi Visca transferini öne aldı.