05 Ocak 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Çubukluyu giyecek! İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi

Devre arası transfer döneminde kadrosuna özellikle bir stoper ve bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, girişimlere başladı. Sarı lacivertliler Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı şampiyonluğun kilidi olarak görüyor. İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 12:06
ABONE OL
  • 1
  • 7
Çubukluyu giyecek! İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi

2 hafta üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna yapacağı bir kaç takviyeyle ipi göğüslemek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Çubukluyu giyecek! İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi

Perotti'nin sakatlık problemi çekmesiyle kanat rotasyonunda bir türlü beklenen istikrarın sağlanamaması Fenerbahçe'de Visca ismini alevlendirdi.

  • 3
  • 7
Çubukluyu giyecek! İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi

SEZON SONU İÇİN SÖZ KESİLMİŞTİ

Fenerbahçe 30 yaşındaki oyuncu ile sezon sonunda el sıkışmak üzere anlaşmıştı ancak Başakşehir'in şampiyonluk yarışından bu kadar uzak kalması ve kötü bir performans sergilemesi Visca transferini öne aldı.

  • 4
  • 7
Çubukluyu giyecek! İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi

BELÖZOĞLU GÜMÜŞDAĞ İLİŞKİSİ

Futbolculuk kariyerinde Başakşehir forması da giyen Emre Belözoğlu'nun, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile iyi ilişkileri bulunuyor. Bu ilişkiler Fenerbahçe'nin, Visca transferini yapma umutlarını arttıyor.

  • 5
  • 7
Çubukluyu giyecek! İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi

VISCA GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK

10 yıldır Başakşehir forması giyen ve kulübe verdiği şampiyonluk sözünü de tutan Edin Visca, artık başka maceralara yelken açmak istiyor. Bosna Hersekli oyuncu Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek ve Fenerbahçe transferi için izin isteyecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör