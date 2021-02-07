07 Şubat 2021, Pazar

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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumları!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi Mostafa Mohamed'in golü ile 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Dev karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazılar... Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri...

Giriş Tarihi: 07.02.2021 08:34
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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumları!

ZEKİ UZUNDURUKAN - TOPU RAKİBE BIRAKIRSAN...

Fenerbahçe, ilk yarıda topu Galatasaray'a bıraktı; rakibine adeta 'Sen topla oyna, yorul, ben senden çaldığım toplarla sonuca giderim' mesajını verdi. Sarı-lacivertliler, çok iyi savunma yaptı, orta sahada Gustavo'nun eksikliğini gidermek için Ozan, Sosa ve Mert Hakan çok çalıştı. Topu rakibine bırakmasına rağmen, ilk yarıda pozisyonları bulan taraf Fenerbahçe oldu.

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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumları!

Galatasaray ilk 45'te üretkenlikten uzaktı. Özellikle Onyekuru, çok fazla topla buluşamadı, Nazım'ın markajından kurtulamadı. Cüneyt Çakır, çok fazla faul düdüğü çalarak, oyunun hızını kesti. İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in şık golü ile tabelayı değiştirdi.

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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumları!

Mohamed'in Serdar'a çalımı ve kendisine açtığı şut koridoru, jeneriklikti. Mısırlı forvet, ayaklarına hakim, güçlü ve hava toplarında çok etkili olduğunu derbide bize gösterdi.

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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumları!

Erol Bulut, takımı gireye düştükten sonra Cisse ve Mesut Özil hamlesi ile rakibine üstünlük sağlamaya çalıştı. Fenerbahçe; son 30 dakikada oyuna dahil olan Mesut Özil'in duran toptan ceza sahasına gönderdiği ortada Ozan Tufan'ın kafa vuruşu ile beraberliği buldu. Ama VAR'ın ofsayt çizgisine takıldı bu gol...

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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumları!

Arda Turan, derbide takımını tam bir maestro gibi yönetti; oyun aklı oldu. Fenerbahçe'de ise Nazım, Onyekuru'ya adeta nefes aldırmayarak başarılı bir maç çıkardı. Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde en teknik ve en etkili ismi Osayi Samuel'di. Çok fazla faul nedeniyle maçın sık sık durduğu, fazla gol pozisyonunun yaşanmadığı, seyir zevkinden uzak bir derbi izledik.

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