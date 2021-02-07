07 Şubat 2021, Pazar

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında! "Mohamed fark yarattı"

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mısırlı Mostafa Mohamed maça damga vurdu. Dev karşılaşma dünya basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...


Giriş Tarihi: 07.02.2021 10:08
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında! Mohamed fark yarattı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında! Mohamed fark yarattı

Kıran kırana geçen bu karşılaşmada dünya basınında da geniş yakın uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında! Mohamed fark yarattı

A BOLA (PORTEKİZ)

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenip liderliği aldı

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında! Mohamed fark yarattı

AUGSBURGER ALLGEMEINE (ALMANYA)

Özil Fenerbahçe'yle, Galatasaray'a karşı kaybetti

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında! Mohamed fark yarattı

EL OBSERVADOR (URUGUAY)

Muslera, Fenerbahçe'ye karşı derbiyi kazandı ve galibiyeti ölen annesine ithaf ederken ağladı

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