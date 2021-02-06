06 Şubat 2021, Cumartesi

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Alex de Souza'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı!

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza flaş bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 17:03
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Alex de Souza'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi paylaşımı!

Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiye çevrildi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım da zorlu müsabakayı kazanıp yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Maç saati yaklaştıkça iki camiadan da derbi paylaşımları gelmeye başladı. İşte futbolcuların yaptığı o paylaşımlar;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alex de Souza'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi paylaşımı!

İRFAN CAN KAHVECİ

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Alex de Souza'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi paylaşımı!

ROBIN VAN PERSIE

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Alex de Souza'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi paylaşımı!

JOHAN ELMANDER

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Alex de Souza'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi paylaşımı!

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