Alex de Souza'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı!

Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiye çevrildi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım da zorlu müsabakayı kazanıp yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Maç saati yaklaştıkça iki camiadan da derbi paylaşımları gelmeye başladı. İşte futbolcuların yaptığı o paylaşımlar;