Spor yazarları Zenit - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Valencia'da iken bir tanesini hatırladığım muhteşem bir şut golü atan Topal bizi kendimize getirdi, sonra pozisyonlarımız da geldi ama başka gol bulamadık. Harun yine başarılıydı. İlk 45 sonrası bir arada oynamayı daha iyi başarmanın karşılığı skorun bize tur attıracağı bir skor olması idi.