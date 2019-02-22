22 Şubat 2019, Cuma

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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zenit deplasmanında tribündeki yerini almadı. İşte Koç'un Rusya'ya gitmeme sebebi.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 10:25
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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçında Zenit'e 2-1 mağlup oldu.

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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Dev maçta gözler başkan Ali Koç'u aradı.

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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

Ancak Koç, Rusya'ya gitmedi.

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Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?

İşte Ali Koç'un Rusya'ya gitmeme nedeni..

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