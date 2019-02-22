Zenit - Fenerbahçe maçının dış basın yansımaları

UEFA Avrupa Ligi son 32 tutu rövanş maçında Rusya ekibi Zenit, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Son 16'ya kalan Zenit'in bu başarısı Rus gazetelerinde de geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





