Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon transfer harekatına başladı. Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine Valencia'nın yıldız stoperini aldı. İşte Kanarya'da izleme komitesinin çok beğendiği o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 09:21 ABONE OL