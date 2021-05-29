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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon transfer harekatına başladı. Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine Valencia'nın yıldız stoperini aldı. İşte Kanarya'da izleme komitesinin çok beğendiği o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 09:21
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı

Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde gelecek yılın transfer planlamasına başladı. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler flaş bir oyuncu için harekete geçti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı

2020-2021 sezonuna Erol Bulut yönetminde giren Fenerbahçe, alınan kötü sonuçlar sonrası son 10 haftaya Emre Belözoğlu ile devam etmişti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı

Emre Belözoğlu yönetiminde yeni sezona girecek olan Kanarya'da, transfer listesi de hazırlandı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı

Stoper hattında Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Sadık ve Szalai gibi isimler bulunan sarı lacivertlilerde, devre arası Apollon Limassol'den takıma katılan Attila Szalai haricinde tam randıman alınan bir isim olmadı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı

Savunma bölgesinde Lemos, Tisserand ve Sadık'a talip çıkması durumunda yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz'i yedek stoper olarak düşünüyor.

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