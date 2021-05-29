29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon transfer harekatına başladı. Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine Valencia'nın yıldız stoperini aldı. İşte Kanarya'da izleme komitesinin çok beğendiği o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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