Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu 3. sırada noktalayan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Lucas Biglia ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, hücum hattını güçlendirmek için de arayışlar hızlandı. Geçen sezon forvet hattında sık sık problem yaşayan Kanarya'nın Serie A ekiplerinden Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir forvet iddiası ortaya atıldı. Öte yandan Diğer bölgeler için de oyuncu arayışlarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin, milli yıldızın transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte gündemdeki iki isim... (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 10:08 ABONE OL