30 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu 3. sırada noktalayan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Lucas Biglia ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, hücum hattını güçlendirmek için de arayışlar hızlandı. Geçen sezon forvet hattında sık sık problem yaşayan Kanarya'nın Serie A ekiplerinden Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir forvet iddiası ortaya atıldı. Öte yandan Diğer bölgeler için de oyuncu arayışlarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin, milli yıldızın transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte gündemdeki iki isim... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 30.05.2021 10:08
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...

Geride bıraktığımız sezona iddialı bir kadroyla giren ancak ligi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...

Son şampiyonluğunu 2014 yılında elde eden sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasreti devam ederken, yönetim yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da, sezonun sona ermesiyle birlikte oyuncu arayışlarına ağırlık verildi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Lucas Biglia ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, forvet hattını güçlendirmek için de çalışmalar hızlandı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...

Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, bu isimlerle yollarını ayırarak hücum hattını tamamen yenilemek istiyor.

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