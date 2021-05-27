Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'ye genç stoper! Beşiktaş da istemişti

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine Süper Lig'in yıldız oyuncusunu aldı. İşte Kanarya'nın gündemindeki o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 09:04 ABONE OL