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Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'ye genç stoper! Beşiktaş da istemişti

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine Süper Lig'in yıldız oyuncusunu aldı. İşte Kanarya'nın gündemindeki o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 27.05.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 09:04
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızının peşinde! Beşiktaş da istemişti

Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler flaş bir isim için girişimlere başladı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızının peşinde! Beşiktaş da istemişti


Sezona Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe, alınan sonuçlar sonrası Emre Belözoğlu ile yola devam etmişti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızının peşinde! Beşiktaş da istemişti

Gelecek yıl da Belözoğlu ile devam etmeyi planlayan Kanarya, transfer listesini belirledi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızının peşinde! Beşiktaş da istemişti

Savunma bölgesinde Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Sadık ve Szalai gibi isimler bulunan sarı lacivertlilerde, devre arası takıma katılan Attila Szalai dışında tam katkı alınan futbolcu olmadı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızının peşinde! Beşiktaş da istemişti

Szalai dışındaki oyuncuların performasından memnun olmayan Fenerbahçe, gündemine Süper Lig'in genç yıldızını aldı.

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