Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Avrupa Şampiyonası...

SZALAI PARLADI!

Belki de Fenerbahçe taraftarının sezonun 'en iyi transferi' diye adlandırdığı Attila Szalai ise sezona damga vurdu. 23 yaşındaki Macar futbolcu devre arasında katıldığı sarı-lacivertli forma ile 23 maçta görev aldı.