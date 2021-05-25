25 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Avrupa Şampiyonası...
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 Spor Toto Süper Lig sezonunu 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamasında öncelikli hedef stoper bölgesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu bu doğrultuya göre gündemine flaş bir ismi aldı. Belözoğlu, Avrupa Şampiyonası öncesi yeni sezon transferlerinde elini çabuk tutmak istiyor. İşte transferde listenin 1 numarasına yazılan o isim ve detaylar... (FB spor haberleri)
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