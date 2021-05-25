25 Mayıs 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Avrupa Şampiyonası...

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 Spor Toto Süper Lig sezonunu 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamasında öncelikli hedef stoper bölgesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu bu doğrultuya göre gündemine flaş bir ismi aldı. Belözoğlu, Avrupa Şampiyonası öncesi yeni sezon transferlerinde elini çabuk tutmak istiyor. İşte transferde listenin 1 numarasına yazılan o isim ve detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 25.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 10:52
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Avrupa Şampiyonası...

Gelecek sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de savunma konusunda arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu Szalai'nin yanında uyum sorunu çekmeyecek isim arayışında.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Avrupa Şampiyonası...

2020-2021 sezonunda savunmada yapılan bireysel hatalar yüzünden büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gündemde bomba bir isim var.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Avrupa Şampiyonası...

Sezon başında büyük umutlarla takıma dahil edilen Marcel Tisserand sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yarattı. Kongolu stoper 25 karşılaşmada görev aldı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Avrupa Şampiyonası...

Süper Lig'in tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz'inde forma şansı bulduğu savunma hattı bir türlü beklenilen seviyeye çıkamadı. 30 yaşındaki furbolcu 27 mücadelede sahaya çıktı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Avrupa Şampiyonası...

SZALAI PARLADI!
Belki de Fenerbahçe taraftarının sezonun 'en iyi transferi' diye adlandırdığı Attila Szalai ise sezona damga vurdu. 23 yaşındaki Macar futbolcu devre arasında katıldığı sarı-lacivertli forma ile 23 maçta görev aldı.

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