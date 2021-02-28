28 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mesut Özil'den Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasnamnına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, karşılaşmanın 66. dakikasında yerini Mbwana Samatta'ya bıraktı. Bu kararı beğenmeyen Özil, teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 28.02.2021 23:14
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mesut Özil'den Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mesut Özil'den Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken...

Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mesut Özil'den Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken...

İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mesut Özil'den Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken...

PELKAS 5. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti Yunan oyuncu Pelkas'ın golü getirdi.

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mesut Özil'den Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken...

Karşılaşmanın 76. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pelkas, ligdeki 5. golünü kaydetti.

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