28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mesut Özil'den Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasnamnına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, karşılaşmanın 66. dakikasında yerini Mbwana Samatta'ya bıraktı. Bu kararı beğenmeyen Özil, teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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