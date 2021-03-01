01 Mart 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika Trabzonspor-Fenerbahçe maçı haberleri: Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor. evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları da bu mücadele ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu. İşte o yazılar...



Giriş Tarihi: 01.03.2021 08:34
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Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

EMRE BOL - KADER MAÇI

Göztepe mağlubiyetinin ardından bazı oyuncularla ilgili sert kararların alınması gerektiğini söylemiştim. Nitekim Caner'in kadro dışı bırakılması, Erol Bulut'un takım üzerindeki ağırlığını hafifletmeye çalışan bütün oyunculara ders olmuştur.

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Bazen sert kararlar şok etkisi oluşturur. Nitekim Trabzonspor karşısında görmek istediğimiz Fenerbahçe'yi izledik. Slazai menşei stoper olmasına karşın Caner'den daha iyi bir sol bek performansı sergiledi. Hem savunma yaptı hem hücumda etkiliydi hem de stoper kademesine girerek takımını rahatlattı.

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Diğer tarafta Gökhan Gönül performansıyla bize eski günlerini hatırlattı. Takımda aksayan isimler de vardı elbette. Halen hazır olmayan Mesut ve Thiam bunların başında geliyor. Mesut hazır olduğunda kesinlikle faydalı olacak. Lakin onun varlığı yüzünden şu sıralar çok formda olan Pelkas'ın kenarda oynaması Fenerbahçe'ye çok şey kaybettiriyor. Zaten Mesut'un çıkıp Pelkas'ın 10 numara bölgesine geçmesiyle sarı- lacivertlilerin golü geldi. Hem de ne gol!

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Maçın neredeyse tamamının Fenerbahçe ile Uğurcan arasında geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Uğurcan'ın başarılı oyunu bir yana şanslı olduğunu da söylemek gerek. Zira atılan şutların pek çoğu üzerine geldi. Gol vuruşlarında sadece çerçeveyi bulmak yetmez. Kaleciyi de saf dışı bırakmak gerek.

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

ZEKİ UZUNDURUKAN - AKLIN ZAFERİ!

Maçın ilk yarısında daha etkili olan taraf Fenerbahçe'ydi. Trabzonspor önde top tutmakta zorlandı. Rakibin topla oynamasına izin verdi. Mert Hakan, Szalai ve Thiam'ın etkili şutlarını Uğurcan Çakır müthiş çıkardı. İlk yarıda maçın en iyi ismi Uğurcan'dı.

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