Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Diğer tarafta Gökhan Gönül performansıyla bize eski günlerini hatırlattı. Takımda aksayan isimler de vardı elbette. Halen hazır olmayan Mesut ve Thiam bunların başında geliyor. Mesut hazır olduğunda kesinlikle faydalı olacak. Lakin onun varlığı yüzünden şu sıralar çok formda olan Pelkas'ın kenarda oynaması Fenerbahçe'ye çok şey kaybettiriyor. Zaten Mesut'un çıkıp Pelkas'ın 10 numara bölgesine geçmesiyle sarı- lacivertlilerin golü geldi. Hem de ne gol!