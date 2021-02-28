28 Şubat 2021, Pazar

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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası ortaya çıktı! Trabzonspor maçı öncesi...

Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Erol Bulut'un geleceği tartışma konusuyken, Trabzonspor derbisi öncesi Caner Erkin'in açıklanan kadroda yer almaması geniş yankı uyandırdı. Caner'in kadroda yer almama sebebi merak konusu olurken, yaşanan gerginliğin perde arkası da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 11:45
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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası ortaya çıktı! Trabzonspor maçı öncesi...

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor deplasmanında Caner Erkin'in maç kadrosuna alınmaması büyük yankı uyandırdı. Yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası ortaya çıktı! Trabzonspor maçı öncesi...

Takımın 7 asistle bu alanda lideri olan Caner'in hafta içi yapılan çalışmalarda yedek takımda olacağı belliydi. Dün itibariyle maç kadrosuna da alınmadı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası ortaya çıktı! Trabzonspor maçı öncesi...

Bunu gören tecrübeli yıldız antrenman sonrası evinin yolunu tuttu.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası ortaya çıktı! Trabzonspor maçı öncesi...

32 yaşındaki futbolcunun, geçen haftaki Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete gösterdiği tepkinin bu kararda önemli rol oynadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası ortaya çıktı! Trabzonspor maçı öncesi...

BULUT - CANER PROBLEMİ
Göztepe'nin Halil'le attığı golde de hata yapan Caner'e Erol Bulut tepki göstermişti. Ancak ikili arasındaki problem daha önceye dayanıyor.

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