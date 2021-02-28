28 Şubat 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası ortaya çıktı! Trabzonspor maçı öncesi...
Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Erol Bulut'un geleceği tartışma konusuyken, Trabzonspor derbisi öncesi Caner Erkin'in açıklanan kadroda yer almaması geniş yankı uyandırdı. Caner'in kadroda yer almama sebebi merak konusu olurken, yaşanan gerginliğin perde arkası da ortaya çıktı. İşte detaylar...
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