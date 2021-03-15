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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Parayla saadet olmuyor"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş derbisi öncesi kritik puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerin zirveyle arasındaki fark 5 puan çıktı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:43
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye sert eleştiri! Parayla saadet olmuyor

EMRE BOL - BİTTİ EROL HOCA

Fenerbahçe kadar dengesiz bir takım görülmemiştir herhalde! Bir maçı diğerine uymuyor. Tam, "İşte takım oturdu" derken bir sonraki maç, "Bu takımdan hiçbir şey olmaz" dedirtiyor. Erol Bulut'un Pelkas'ı kenarda oynatma inadı şampiyonluğa maloldu. Mesut varken onun bu tercihini bir nebze olsun anlayabiliyordum.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye sert eleştiri! Parayla saadet olmuyor

Ama dün akşam yaptığına ne demeli? Bir takım kendi sahasında bu kadar puan kaybederse şampiyon olamaz. Gençlerbirliği maçı itibarıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitmiştir. Kimse bana daha 'şu kadar hafta var' edebiyatı yapmasın. Zaten oynanan oyun da şampiyonluğu hak edecek bir oyun değil!

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye sert eleştiri! Parayla saadet olmuyor

Yapılan onca transfere, harcanan milyonlara rağmen sahaya çıkıp, G.Birliği'ne yenilmek utanç verici bir durum. Bu arada G.Birliği takımını yürekten kutluyorum. Çok sayıda gol pozisyonu buldular ancak değerlendiremediler.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye sert eleştiri! Parayla saadet olmuyor

Erol Bulut değişiklik yapıyor, takım daha kötü oynamaya, daha çok pozisyon vermeye başlıyor. Kusura bakma Erol hoca Fenerbahçe teknik direktörlüğünün altından kalkamadın. Bütün takımlar üzerine koyarken sen takımı geri götürdün. Seni severim bilirsin ama Fenerbahçe'yi daha çok severim. Yol yakınken ver istifanı, yoluna bak. Olmayınca olmuyor işte. İnan verdiğin zarar, hakemlerden daha fazla.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye sert eleştiri! Parayla saadet olmuyor

Fenerbahçe Yönetimi bir an evvel yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı. Kalitesi düşük oyuncularla yollar ayrılmalı. Haftaya oynanacak derbinin sportif faaliyetten gayrı bir anlamı kalmadı.

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