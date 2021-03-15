Ama dün akşam yaptığına ne demeli? Bir takım kendi sahasında bu kadar puan kaybederse şampiyon olamaz. Gençlerbirliği maçı itibarıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitmiştir. Kimse bana daha 'şu kadar hafta var' edebiyatı yapmasın. Zaten oynanan oyun da şampiyonluğu hak edecek bir oyun değil!