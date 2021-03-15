15 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Parayla saadet olmuyor"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş derbisi öncesi kritik puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerin zirveyle arasındaki fark 5 puan çıktı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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