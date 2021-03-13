13 Mart 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'ini belirledi! Gençlerbirliği maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, düşme hattında bulunan Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.03.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 13:07
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'ini belirledi! Gençlerbirliği maçında...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'ini belirledi! Gençlerbirliği maçında...

Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenmişti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'ini belirledi! Gençlerbirliği maçında...

İÇ SAHA FOBİSİ
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'ini belirledi! Gençlerbirliği maçında...

Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'ini belirledi! Gençlerbirliği maçında...

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.

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