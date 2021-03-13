13 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'ini belirledi! Gençlerbirliği maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, düşme hattında bulunan Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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