07 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, diğer bölgeleri de güçlendirmek için düğmeye bastı. Yaz transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezonu rakiplerinin önünde tamamlayarak şampiyon olmayı hedefleyen Kanarya, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda iki sürpriz ismin transferi için girişimlere başladı. İşte o futbolcular... (Fb spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:55
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Son dakika spor transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile de yola devam etmeme kararı aldı.

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Son dakika spor transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, bu kararla birlikte kulüpten ayrılırken; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı uzun süre gündemi meşgul etmişti.

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Son dakika spor transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi

Adı Paulo Fonseca, Slaven Bilic, Marco Silva, Igor Angelovski, Nuno Espirito Santo, Marcelo Bielsa, Vladimir Petkovic, Lucien Favre ve Paulo Sousa gibi birçok isimle anılan Kanarya, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

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Son dakika spor transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi

Fenerbahçe, 2015/2016 sezonunda da takımın başında yer alan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başında getirdi. Sarı-lacivertlilerdeki 2. dönemine başlayan deneyimli teknik adam, pazartesi günü Topuk Yaylası'nda kampa giren takımın başında yer aldı.

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Son dakika spor transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi

Fenerbahçe'de uzun süre teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. İlk olarak Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağlayan, geçtiğimiz günlerde de Alanyaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Steven Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, diğer bölgeleri de güçlendirmek için düğmeye bastı.

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