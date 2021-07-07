07 Temmuz 2021, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, diğer bölgeleri de güçlendirmek için düğmeye bastı. Yaz transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezonu rakiplerinin önünde tamamlayarak şampiyon olmayı hedefleyen Kanarya, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda iki sürpriz ismin transferi için girişimlere başladı. İşte o futbolcular... (Fb spor haberi)
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası