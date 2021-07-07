Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, diğer bölgeleri de güçlendirmek için düğmeye bastı. Yaz transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezonu rakiplerinin önünde tamamlayarak şampiyon olmayı hedefleyen Kanarya, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda iki sürpriz ismin transferi için girişimlere başladı. İşte o futbolcular... (Fb spor haberi)

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Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:55 ABONE OL