06 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gökhan Gönül ve Lemos'un ardından o isim de yolcu...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımının başında antrenmanlara çıkmaya başladı. Sarı lacivertlilerin kadrosu üzerine çalışmalarını sürdüren Portekizli teknik adam, eksikleri ve transfer istediği bölgeleri yönetime iletti. Bunun yanında bazı isimleri de gözden çıkaran Pereira, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gökhan Gönül ve Mauricio Lemos'un ardından bir ismi daha başkan Ali Koç'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 06.07.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 11:10
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gökhan Gönül ve Lemos'un ardından o isim de yolcu...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereria 5 yıl aranın ardından yeniden takımın başına geldi ve ilk antrenmanına çıktı. Çalışmaları yakından takip eden deneyimli hoca, kadro hakkında da raporunu hazırladı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gökhan Gönül ve Lemos'un ardından o isim de yolcu...

Takımın kadrosunun oldukça kaliteli olduğunu ifade eden Pereria, kendi oyun sistemine uyum sağlayacak 2-3 futbolcunun transferi ile şampiyonluk yaşayabileceklerini başkan Ali Koç'a iletti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gökhan Gönül ve Lemos'un ardından o isim de yolcu...

Portekizli hoca, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai hakkında özel bir rapor hazırlayarak yönetime sundu. Bu 3 yıldızı ön planda tutacak olan Pereira gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyebileceklerine inanıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gökhan Gönül ve Lemos'un ardından o isim de yolcu...

Fenerbahçe'de ise bazı isimlerin bileti kesildi. Geçtiğimiz sezonun başında yeniden sarı lacivertlilere dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül, beklenen performansın oldukça uzağında kalmıştı. Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gökhan Gönül ve Lemos'un ardından o isim de yolcu...

Öte yandan bir başka geçtiğimiz sezon başı transferi Mauricio Lemos ise gözden düştü. Ne Erol Bulut ne de Emre Belözoğlu yönetiminde başarı yakalayamayan Uruguaylı stoper, Steven Caulker'ın da takıma katılmasının ardından ayrılacak isimlerin başına geçti.

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