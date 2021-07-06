Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gökhan Gönül ve Lemos'un ardından o isim de yolcu...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımının başında antrenmanlara çıkmaya başladı. Sarı lacivertlilerin kadrosu üzerine çalışmalarını sürdüren Portekizli teknik adam, eksikleri ve transfer istediği bölgeleri yönetime iletti. Bunun yanında bazı isimleri de gözden çıkaran Pereira, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gökhan Gönül ve Mauricio Lemos'un ardından bir ismi daha başkan Ali Koç'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)