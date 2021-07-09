09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Vitor Pereira kalsın demişti ama...
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Takım sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürürken, bir yandan yapılacak transferler için de temaslar sürüyor. Portekizli hocanın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim, bazı isimler ile de yollarını ayırarak maaş konusunda elini rahatlatmak istiyor. Bu nedenle yıldız oyuncunun bileti kesildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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