Gelecek olan transferlerle alakalı taleplerini ileten Pereira, gözden çıkarılacak olan isimler hakkında da görüş bildirecek. Sarı lacivertliler özellikle forvet ve bek transferi için bütçe ayırmak istiyor. Bu sebeple geçtiğimiz sezon beklenen performansı veremeyen ya da yüksek maaş alan isimler ile yollar ayrılacak.