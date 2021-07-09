09 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Vitor Pereira kalsın demişti ama...

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Takım sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürürken, bir yandan yapılacak transferler için de temaslar sürüyor. Portekizli hocanın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim, bazı isimler ile de yollarını ayırarak maaş konusunda elini rahatlatmak istiyor. Bu nedenle yıldız oyuncunun bileti kesildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:49
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Vitor Pereira kalsın demişti ama...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli takım şampiyonluk parolasıyla başlayacağı sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Vitor Pereira kalsın demişti ama...

Yeni teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çalışan futbolcular, yoğun ve disiplinli bir kamp dönemi geçiriyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Portekizli teknik adam oyuncuların raporlarını hazırlayacak yönetime sunacak.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Vitor Pereira kalsın demişti ama...

Gelecek olan transferlerle alakalı taleplerini ileten Pereira, gözden çıkarılacak olan isimler hakkında da görüş bildirecek. Sarı lacivertliler özellikle forvet ve bek transferi için bütçe ayırmak istiyor. Bu sebeple geçtiğimiz sezon beklenen performansı veremeyen ya da yüksek maaş alan isimler ile yollar ayrılacak.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Vitor Pereira kalsın demişti ama...

İLK HEDEF FORVET!

Kanarya yaşanacak olan ayrılıkların ardından elini rahatlatarak, santrfor konusunda nokta atışı transfer yapmak istiyor. Bu kez forvet konusunda hata yapmak istemeyen yönetim, uluslararası düzeyde kaliteli bir golcüyü takıma kazandırmak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Vitor Pereira kalsın demişti ama...

Bu isimlerin içinde ise ön plana çıkanlar Edin Dzeko transferi veya Vedat Muriqi'nin takıma dönmesi. Kanarya Dzeko'nun yüksek maaş talebi için pazarlıklarını devam ettirirken, Türkiye'ye dönmek isteyen Muriqi için ise kulübü Lazio'yu ikna etmeye çalışıyor.

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