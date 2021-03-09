09 Mart 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, sakatlık yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-lacivertlilerden Yunan oyuncu için açıklama geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.03.2021 14:19
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...

Diğer oyuncular da ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...

Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...

Öte yandan dün Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altında geçirdi.

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