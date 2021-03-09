09 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! "Şampiyonluk futbolu değil"
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İH Konyaspor'a konuk oldu ve mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı. Alınan skora rağmen Fotomaç Gazetesi yazarları, sarı-lacivertliler için çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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