Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! "Şampiyonluk futbolu değil"

24 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşlardı. Thiam'ın buradaki rakamı üç… Nedeni çok basit aslında; Erol Bulut aslında "hiç" forvet ile oynuyor ama pozisyonlar "üç" (Pelkas – Valencia – Thiam) santrafora dönüştürüyordu ön tarafı. Merkez ataklara yoğunlaşıp, topu yere indirip, defans kalabalığının arasından kaleyi görmeye çalıştılar.