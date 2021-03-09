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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! "Şampiyonluk futbolu değil"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İH Konyaspor'a konuk oldu ve mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı. Alınan skora rağmen Fotomaç Gazetesi yazarları, sarı-lacivertliler için çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.03.2021 09:51
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! Şampiyonluk futbolu değil

YARIM SAAT YETTİ / GÜRCAN BİLGİÇ
2. dakikada skoru 2-0'a getirdiğinde, geçen süre içinde bunun iki katı da kaçan fırsatı istatistiklerin arasına bırakmıştı Fenerbahçe. Önde yaptıkları baskıdan öylesine katkı aldılar ki, Konyaspor neredeyse orta sahayı geçemedi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! Şampiyonluk futbolu değil

24 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşlardı. Thiam'ın buradaki rakamı üç… Nedeni çok basit aslında; Erol Bulut aslında "hiç" forvet ile oynuyor ama pozisyonlar "üç" (Pelkas – Valencia – Thiam) santrafora dönüştürüyordu ön tarafı. Merkez ataklara yoğunlaşıp, topu yere indirip, defans kalabalığının arasından kaleyi görmeye çalıştılar.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! Şampiyonluk futbolu değil

Samuel'in kanadını kullandılar atak kurgularında. Adil ve Diamande yarım saat için sarı kart gördüler. Mert Hakan'ın enerjisi, Sosa'nın yönetimiyle kusursuz fırtınayı yarattılar.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! Şampiyonluk futbolu değil

Üç dakikada gelen iki golle birlikte, "topu rakibe bırakma" sırası geldi. Sekisinci gündeki üçüncü maçın yıpranma payını da hesap ediyorlardı belki.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! Şampiyonluk futbolu değil

Ön tarafından baskıdan vazgeçmesiyle birlikte Konyaspor topu ayaklarda dolaştırmaya, Fenerbahçe'yi koşturmaya başladı. Önde top tutamadılar, bire birlerde de kaptırmaya başladılar.

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