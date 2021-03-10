10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan gözler gelecek sezonun transferlerine çevrildi. Sarı lacivertliler, sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezonda kadroya katılacak isimleri erkenden bitirmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, forvet bölgesine 2 süper yıldız katacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB transfer haberleri)
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