10 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan gözler gelecek sezonun transferlerine çevrildi. Sarı lacivertliler, sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezonda kadroya katılacak isimleri erkenden bitirmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, forvet bölgesine 2 süper yıldız katacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB transfer haberleri)

Giriş Tarihi: 10.03.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 16:01
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı

Mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürüyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı

Sarı lacivertlilerin şampiyonluk yolunda rakipleri olan Beşiktaş ve Galatasaray'dan, en büyük eksiği golcüsü.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı

Sezon başında kadroya katılan Samatta, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Enner Valencia'dan beklenen performansı alamayan Fener, sezon sonu için golcüsünü şimdiden bitirmeye hazırlanıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı

Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kanarya, ipi göğüslemesi halinde Devler Ligi'nde de takımı sırtlayabilecek bir golcü arıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı

Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kanarya, ipi göğüslemesi halinde Devler Ligi'nde de takımı sırtlayabilecek bir golcü arıyor.

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