Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma büyük neşter! Sezonun bitmesiyle birlikte...

2020-2021 sezonunda toplam 22 transfer yapan Fenerbahçe, uzun lig maratonunda alternatifli bir kadro kurarak rakiplerine gözdağı vermişti. Sarı-lacivertliler buna karşın takımdan istediği katkıyı alamadı ve 30. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Bir yandan pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'yi, diğer yandan sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor. Bu doğrultuda teknik direktör Erol Bulut, takımla ilgili kararını verdi ve yönetime listesini iletti. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:45 ABONE OL