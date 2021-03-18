18 Mart 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma büyük neşter! Sezonun bitmesiyle birlikte...

2020-2021 sezonunda toplam 22 transfer yapan Fenerbahçe, uzun lig maratonunda alternatifli bir kadro kurarak rakiplerine gözdağı vermişti. Sarı-lacivertliler buna karşın takımdan istediği katkıyı alamadı ve 30. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Bir yandan pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'yi, diğer yandan sezon sonunda büyük bir sorun bekliyor. Bu doğrultuda teknik direktör Erol Bulut, takımla ilgili kararını verdi ve yönetime listesini iletti. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:45
ABONE OL
  • 1
  • 23
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma büyük neşter! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Sezona 4. yıldızı kazanma parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 18, devre arasında ise 4 isimle kadrosunu güçlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma büyük neşter! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Uzun lig maratonu düşünülerek kurulan bol rotasyonlu ve geniş kadro, buna rağmen istenilen katkıyı gösteremedi.

  • 3
  • 23
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma büyük neşter! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ve liderliğe oturan sarı-lacivertlilerin bu serisi Galatasaray maçında sona erdi.

  • 4
  • 23
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma büyük neşter! Sezonun bitmesiyle birlikte...

G.Saray mağlubiyeti sonrasında 6 maça çıkan Kanarya, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirveden uzaklaştı.

  • 5
  • 23
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma büyük neşter! Sezonun bitmesiyle birlikte...

Geçtiğimiz sezonlarda sahasında şaha kalkan F.Bahçe, buna karşın bu sezon 7 mağlubiyetin 6'sını Kadıköy'de aldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ