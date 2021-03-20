20 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezon sonu Erol Bulut ile beraber 5 isim yolcu! Yeni hoca ve...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, sezon sonu ayrılık rüzgarları esecek. Sarı lacivertlilerde uzun süredir eleştirilerin odağı olan teknik direktör Erol Bulut ile şampiyon olunsa dahi yollar ayrılacak. Gelecek sezona yeni hoca ve yeni bir yapıyla başlayacak olan Kanarya, 5 oyuncuyla da yollarını ayıracak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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