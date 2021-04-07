07 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırarak bu koltuğu sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet etmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcı Denizlispor maçıyla birlikte Kanarya'nın başında ilk karşılaşmasına çıkarken, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği kritik haftada 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 'ben de varım' dedi. Sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir yapılanmaya gidecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ise takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başladı. Buna göre 7 futbolcu konusunda karar verildi. İşte o isimler ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.04.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 12:03
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden...

Yaz transfer dönemi ve devre arasında 22 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, şampiyonluk için tüm şartları zorluyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile ya tamam ya devam maçına çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden...

Derbi sonrası milli araya girilirken, Kanarya bu sırada teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden...

Bu gelişme sonrası F.Bahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, aynı zamanda sezon sonuna kadar takımın başına geçtiği açıklandı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden...

40 yaşındaki çalıştırıcı takımı başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkarken, maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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