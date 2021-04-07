07 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırarak bu koltuğu sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet etmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcı Denizlispor maçıyla birlikte Kanarya'nın başında ilk karşılaşmasına çıkarken, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği kritik haftada 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 'ben de varım' dedi. Sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir yapılanmaya gidecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ise takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başladı. Buna göre 7 futbolcu konusunda karar verildi. İşte o isimler ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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