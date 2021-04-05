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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek! İşte transfer listesi...

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezona başlayan sarı lacivertlilerin hücum hattında Samatta, Papiss Cisse ve Thiam vardı. Ancak ne hocasından ne de golcülerinden beklediğini alamayan Fenerbahçe'de, takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. Gelecek sezon kadrosuna mutlaka bir forvet katmayı düşünen Kanarya, yıldızlardan oluşan bir liste belirledi. İşte o isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 05.04.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 14:39
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek! İşte transfer listesi...

Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek! İşte transfer listesi...

Yaptığı 18 transfer ile de bunu gösteren sarı lacivertlilerde özellikle gelen forvet oyuncuları eleştiri oklarından kurtulamadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek! İşte transfer listesi...

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde 30 haftada 54 gol atmayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek! İşte transfer listesi...

Sezon başında takıma katılan Papiss Cisse, Mbwana Samatta ve Mame Thiam, bu 54 golün sadece 14'ünü atabildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek! İşte transfer listesi...

Özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısıyla şampiyonluk yarışına tutunabilen Fenerbahçe, gelecek sezon tartışılmayacak bir golcü almak istiyor.

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