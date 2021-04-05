Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek! İşte transfer listesi...

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezona başlayan sarı lacivertlilerin hücum hattında Samatta, Papiss Cisse ve Thiam vardı. Ancak ne hocasından ne de golcülerinden beklediğini alamayan Fenerbahçe'de, takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. Gelecek sezon kadrosuna mutlaka bir forvet katmayı düşünen Kanarya, yıldızlardan oluşan bir liste belirledi. İşte o isimler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)