Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon sonu para basacak! Yıldızları için tam 75 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de, bazı isimler performansıyla takımı sırtlıyor. Sarı lacivertlilerin parlayan yıldızlarına, Avrupa'dan ve dünyadan bir çok kulüp gözünü dikti. Geçtiğimiz sezonlarda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi oyuncularını yüksek bonservisle satan Kanarya, bu geleneğini devam ettirmek ve transferde elini rahatlatmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)