08 Nisan 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon sonu para basacak! Yıldızları için tam 75 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de, bazı isimler performansıyla takımı sırtlıyor. Sarı lacivertlilerin parlayan yıldızlarına, Avrupa'dan ve dünyadan bir çok kulüp gözünü dikti. Geçtiğimiz sezonlarda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi oyuncularını yüksek bonservisle satan Kanarya, bu geleneğini devam ettirmek ve transferde elini rahatlatmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 08.04.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 13:39
ABONE OL
  • 1
  • 37
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon sonu para basacak! Yıldızları için tam 75 milyon Euro...

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 18 oyuncuyu kadrosuna kattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon sonu para basacak! Yıldızları için tam 75 milyon Euro...

Erol Bulut yönetiminde inişli çıkışlı bir performans gösteren sarı lacivertlilerde, ligde son düzlüğe girilirken takımın başına Emre Belözoğlu getirildi.

  • 3
  • 37
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon sonu para basacak! Yıldızları için tam 75 milyon Euro...

Halen şampiyonluk umutlarını sürdüren ve lider Beşiktaş'ın hata yapmasını bekleyen Fenerbahçe'de, bir yandan gelecek sezonun da hesapları yapılmaya başlandı.

  • 4
  • 37
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon sonu para basacak! Yıldızları için tam 75 milyon Euro...

Kanarya'nın, bu sezonda gösterdikleri etkili performansla parlayan yıldızları var.

  • 5
  • 37
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezon sonu para basacak! Yıldızları için tam 75 milyon Euro...

Gelecek sezon kadrosunda ufak bir revizyona gitmek isteyen Fenerbahçe, özellikle performansıyla göz dolduran isimleri takımda tutmak istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör