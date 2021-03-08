08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında korkutan anlar! Dimitris Pelkas...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında Nejc Skubic ile çarpışarak yerde kalan ve oyunda devam edemeyen Yunan futbolcu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Pelkas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte Pelkas'ın sakatlık geçirdiği pozisyon... (Fb spor haberi)
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