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Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında korkutan anlar! Dimitris Pelkas...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında Nejc Skubic ile çarpışarak yerde kalan ve oyunda devam edemeyen Yunan futbolcu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Pelkas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte Pelkas'ın sakatlık geçirdiği pozisyon... (Fb spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.03.2021 22:56
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Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında korkutan anlar! Dimitris Pelkas...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında korkutan anlar! Dimitris Pelkas...

Sarı-lacivertliler, rakibini Szalai, Osayi ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında korkutan anlar! Dimitris Pelkas...

Mücadele 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ederken korkutan bir sakatlık yaşandı.

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Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında korkutan anlar! Dimitris Pelkas...

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, 80. dakikada yaşanan pozisyonda Nejc Skubic ile çarpıştı.

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Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında korkutan anlar! Dimitris Pelkas...

Yunan futbolcuya ilk müdahale saha içinde gerçekleştirilirken, oyuna devam edemeyen Pelkas tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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