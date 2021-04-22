22 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! 2 süper yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasını bay geçen Fenerbahçe'de sezonun bitimine kısa bir süre kala gözler transfere çevrildi. 2020/21 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, gelecek sezon da zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde olduğu gibi birçok bölgeye takviye yapması beklenen Kanarya'nın iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği öğrenildi. İşte o isimler... (Fb spor haberi)

Giriş Tarihi: 22.04.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:23
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! 2 süper yıldız...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! 2 süper yıldız...

Bay geçtiği haftada lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle zirveye bir adım daha yaklaşan sarı-lacivertliler, sahasında Kasımpaşa'yı devirerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! 2 süper yıldız...

Kanarya'da tüm dikkatler pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına çevrilirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! 2 süper yıldız...

Sezon başında ve ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle 'transfer şampiyonu' ilan edilen Fenerbahçe'de özellikle teknik direktör Erol Bulut döneminde oynanan futbol sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! 2 süper yıldız...

Gelecek sezon aynı istikrarsız performansın tekrar edilmemesini istemeyen sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.

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