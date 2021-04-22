22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! 2 süper yıldız...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasını bay geçen Fenerbahçe'de sezonun bitimine kısa bir süre kala gözler transfere çevrildi. 2020/21 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, gelecek sezon da zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde olduğu gibi birçok bölgeye takviye yapması beklenen Kanarya'nın iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği öğrenildi. İşte o isimler... (Fb spor haberi)
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