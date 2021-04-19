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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! A Milli Takım'ın yıldızı adım adım çubukluya...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun planlamalarını da yapıyor. Önümüzdeki yıl Avrupa'da oynamanın hesaplarını yapan Kanarya, sezon sonunda ses getirecek hamleler yapacak. Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu önderliğinde transfer gündemine sürpriz bir ismi almıştı. A Milli Takım'ın da vazgeçilmezlerinden olan yıldız futbolcu, çubukluya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 12:18
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! A Milli Takım'ın yıldızı adım adım çubukluya...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! A Milli Takım'ın yıldızı adım adım çubukluya...

Liderlik yarışında Beşiktaş'ın hemen ardında bulunan sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun da gelişiyle bir ivme yakaladı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! A Milli Takım'ın yıldızı adım adım çubukluya...

Genç teknik adam ile dördüncü maçına çıkan Kanarya, 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! A Milli Takım'ın yıldızı adım adım çubukluya...

Lider Beşiktaş'ın da puan kaybı yaşamasıyla zirveye iyice yaklaşan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! A Milli Takım'ın yıldızı adım adım çubukluya...

Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

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