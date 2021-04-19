19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! A Milli Takım'ın yıldızı adım adım çubukluya...
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun planlamalarını da yapıyor. Önümüzdeki yıl Avrupa'da oynamanın hesaplarını yapan Kanarya, sezon sonunda ses getirecek hamleler yapacak. Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu önderliğinde transfer gündemine sürpriz bir ismi almıştı. A Milli Takım'ın da vazgeçilmezlerinden olan yıldız futbolcu, çubukluya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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