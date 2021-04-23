23 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Luiz Gustavo'nun yerine...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan Kanarya, siyah-beyazlıları geçerek şampiyonluk hasretine son vermek isterken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürdürülüyor. Geçmiş transfer dönemlerinden yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren ve bu yaz döneminde de birçok takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, tecürbeli futbolcusu Luiz Gustavo'nun yerine iki yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 11:23
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Luiz Gustavo'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de moraller yerinde.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Luiz Gustavo'nun yerine...

35. haftada deplasmanda oynadığı Başakşehir maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bay geçtiği haftada Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında puan kaybetmesiyle zirveye bir adım daha yaklaştı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Luiz Gustavo'nun yerine...

Kalan 6 maçını kazanarak siyah-beyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek olan Kanarya'da gelecek sezon için çalışmalar da başladı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Luiz Gustavo'nun yerine...

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı takviyelerle transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri olan Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Luiz Gustavo'nun yerine...

İlk olarak oldukça sıkıntı yaşadığı stoper ve forvet mevkilerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, orta saha transferi için de düğmeye bastı.

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