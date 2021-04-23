23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! Luiz Gustavo'nun yerine...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan Kanarya, siyah-beyazlıları geçerek şampiyonluk hasretine son vermek isterken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürdürülüyor. Geçmiş transfer dönemlerinden yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren ve bu yaz döneminde de birçok takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, tecürbeli futbolcusu Luiz Gustavo'nun yerine iki yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler...
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